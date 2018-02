Il luogo dove sarebbe stato consumato è l'assessorato regionale alle Infrastrutture. Dopo mesi di silenzio l'avviso di conclusione delle indagini svela i particolari della storia.fino a pochi mesi fa al lavoro nella segreteria dell'ex assessore Giovanni Pistorio, che avrebbe “costretto con violenza” una dipendente “a compiere e subire atti sessuali”.Primo, perché avrebbe approfittato del fatto che nessuno sarebbe potuto entrato nella stanza a cui si accedeva solo aprendo la porta elettricamente dall'interno. Secondo, perché l'indagato avrebbe abusato delle “sue relazioni di ufficio con la persona offesa”.Così si legge nell'avviso di conclusione delle indagini: “Bloccando fisicamente la persona offesa contro la porta e poi dietro la scrivania, afferrandole la mano destra nel tentativo di portarla sui propri organi genitali”. Nel frattempo le diceva: “Toccami, toccami, sto morendo dalla voglia...”. Infine, si sarebbe masturbato trattenendo la donna per la mano.e dei pubblici ministeri Francesca Dessì e Ilaria De Somma, i poliziotti della Digos eseguirono una “ricognizione dei luoghi” nell'assessorato di via Leonardo da Vinci.Sotto inchiesta è finito un personaggio già noto alle cronache giudiziarie. Qualche mese dopo la presunta violenza l'ex consulente regionale è stato coinvolto in un'inchiesta per corruzione della Procura di Palermo. Una storia, nel suo caso, di richieste di favori per assecondare le esigenze di alcuni amici. Una questone di potere e non di soldi.