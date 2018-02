Lo dice il consigliere comunale Pd a Palermo, Rosario Arcoleo, che è anche presidente della commissione Affari Generali. "

Il Pd è nato per diventare una grande forza della sinistra riformista che crede nella partecipazione dal basso, attraverso lo strumento delle primarie - aggiunge -.

In queste ultime settimane invece stiamo assistendo al tramonto definitivo di quel modello di partecipazione e di valori che per anni ha acceso le speranze di milioni di elettori, ormai sempre più estranei in casa propria.

La falsa retorica sul 'partito aperto' utilizzata da Faraone e i suoi serve solo a mascherare una campagna acquisti di personale politico che viene in larga parte dal centrodestra.

Pio La Torre, Piersanti Mattarella, Placido Rizzotto, sono queste le storie che incarnano i valori del Pd. Al contrario c’è chi sta lavorando alla distruzione di questo immenso patrimonio".

PALERMO - "Vogliono fare del Partito Democratico una squadra di soli stranieri in campo che non scommette più sul proprio vivaio e quindi sul proprio futuro".