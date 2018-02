Sulla vicenda si è scatenato un putiferio negli uffici amministrativi del Civico e negli ambienti sindacali. La Uil ha annunciato che chiederà chiarimenti sulla vicenda all'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza.

La vicenda è emersa stamattina sull'edizione palermitana di Repubblica che in un servizio ha rivelato il comando dalla Asl di Torino all'Azienda Civico della dottoressa radiologa Anna Galluzzo, compagna del commissario straordinario dell'ospedale palermitano Giovanni Migliore destinata all'Ospedale dei Bambini. Il manager, interpellato sulla vicenda, ha attribuito la responsabilità e la firma del provvedimento di "chiamata in comando" della dottoressa Galluzzo al direttore amministrativo Vincenzo Barone. Dichiarazioni che hanno scatenato l'ira e l'indignazione di quello che fino a oggi è stato il braccio destro di Migliore al Civico e che questa mattina ha rassegnato le dimissioni per tornare al suo originario posto di lavoro a Villa Sofia.Il dirigente generale Mario La Rocca chiederà una relazione sia al direttore generale Migliore, sia al direttore amministrativo dimissionario Barone. Certamente - conclude - i fatti vanno chiariti al più presto".