Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica. In carcere è finito l’ex assessore allo Sport del Comune, Angelo Coppolino. La vicenda riguarda i lavori di ristrutturazione di un Bed And Breakfast e di un ristorante di proprietà della famiglia Coppolino. Su denuncia anonima che segnalava delle irregolarità nei lavori che si stavano eseguendo sulle strutture, le indagini iniziarono nel 2016 e portarono in un primo momento all'emissione di un avviso di garanzia nei confronti di Angelo Coppolino, allora Assessore allo Sport , che dopo qualche giorno si dimise. Tutti i locali finirono sotto sequestro.I funzionari dell'ufficio tecnico Carmelo Rucci, Francesco Livoti e Salvatore Di Pietro che, secondo l'accusa con il loro comportamento omissivo, avrebbero permesso la ristrutturazione dei lavori nelle due strutture, anche se abusive. Carmelo Rucci risulta sospeso dal servizio e ristretto ai domiciliari. Di Pietro e Livoti sono stati invece sospesi dal servizio. Divieto di esercizio per l'Architetto Bruno Isgrò. Al sindaco Roberto Materia è stato notificato l’obbligo di dimoria fuori da Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo la ricostruzione della Procura, il Sindaco sarebbe intervenuto sospendendo illegittimamente l’ex Comandante dei Vigili Urbani Carmelo La Rosa. Obbligo di dimora a Santa Teresa di Riva per l'ex Segretario Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Santi Alligo.