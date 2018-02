I carabinieri con la collaborazione di personale della società di investigazione privata del centro commerciale sono riusciti a risalire all'abitazione dove si poteva trovare la merce. Nel corso della perquisizione in casa di una donna di 48 anni i militari hanno trovato 400 prodotti, in particolare cosmetici. Nella stessa casa sono stati rinvenuti anche 50 oggetti, tra borse e capi di abbigliamento, tutti con marchi contraffatti, anche questi in vendita in diverse piattaforme digitali. Grazie al lettore ottico è stato accertato che quasi tutta la merce recuperata era stata rubata all'Oviesse. La donna è accusata di ricettazione e possesso per vendita di prodotti con marchi contraffatti.