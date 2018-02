PALERMO - Furto la scorsa notte nella villa di una coppia di professionisti nel quartiere Addaura, a Palermo. I ladri hanno forzato una finestra e hanno portato via gioielli, argenteria e un Rolex del valore di 20 mila euro. L'allarme è stato lanciato dai proprietari quando sono rientrati. In casa non c'è sistema di video sorveglianza. Indagano i carabinieri. (ANSA).