Un motociclista di 41anni, Giuseppe Di Guardo, è morto questo pomeriggio ad Albareto, nel Modenese a pochi metri dalla sua abitazione. A quanto appreso, come riferito da diversi testimoni oculari, l'uomo, che era uscito per delle commissioni veloci, ha perso il controllo della motocicletta ed in quel momento non indossava il casco. L'incidente è avvenuto in via della Quercia. Sul posto la Polizia Municipale e i sanitari del 118, ma per il centauro non c'era già più nulla da fare.