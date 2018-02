"Piazza Giuseppe Gioacchino Belli all'Intersezione con lungotevere Raffaello Sanzio traffico rallentato causa incidente coinvolto Tram". Così in un tweet la Polizia locale di Roma Capitale dà la notizia di uno scontro tra un tram della linea 8 e un'auto. Al momento non si escludono feriti. Il traffico è in tilt.