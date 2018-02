Non ce l'ha fatta ed è morto durante il trasporto in ospedale l'uomo di 76 anni che oggi, a causa probabilmente di un malore, ha perso il controllo della sua auto in via di Grotta Perfetta a Roma. L'uomo ha urtato con il suo veicolo altre macchine in transito prima di arrestare la corsa.Soccorso dal 118 l'uomo è morto in ambulanza. Ricoverata in stato di shock una donna rimasta coinvolta nell'incidente.