PALERMO - Garantiti gli stipendi ai lavoratori di Eds Infrastrutture. Al tavolo che si è tenuto oggi al Comune, convocato dall'assessore alle Società partecipate Giovanna Marano su richiesta della Fiom, trovata la soluzione che consentirà di mettere fine ai ritardi nell'erogazione degli stipendi dei lavoratori metalmeccanici impegnati nella manutenzione del Tram. All'incontro erano presenti anche Eds, il presidente Amat Antonio Gristina, il direttore esercizio Tram Palermo Marco Pellerrito, il direttore esercizio di Amat Gianfranco Rossi, Francesco Foti per la Fiom Cgil Palermo e la Rsa di Eds Alessio Barone.“La nostra prima rivendicazione - commenta Francesco Foti, segretario Fiom Cgil Palermo - era mettere fine al calvario che ogni mese i lavoratori subiscono ne percepire degli stipendi a causa di ritardi che durano anche mesi. Siamo arrivati al tavolo con le procedure di raffreddamento aperte. Il confronto ha prodotto il risultato richiesto: la regolarità degli stipendi”.Lunedì si svolgerà un tavolo tecnico presso l'assessorato alle Partecipate per la calendarizzazione delle somme che mese per mese Amat verserà a Eds per consentire il pagamento delle retribuzioni. “Sarà prevista una clausola sociale per il pagamento degli stipendi ogni mese alla data stabilita, il giorno 18 – aggiunge Foti - Amat trasferirà a Eds una cifra pari al pagamento degli stipendi e dei contributi dei lavoratori. A noi interessa che ogni mese i lavoratori percepiscano lo stipendio. E' quello che chiediamo da tempo e che si sta concretizzando. L'altra nostra richiesta è la clausola di salvaguardia: abbiamo appreso che è volontà dell'amministrazione di estenderla a tutti i lavoratori delle Partecipate”.