“Sarebbero dovuti essere in servizio già nel 2016 ma, ad oggi, non si intravedono azioni concrete che possano far presagire una soluzione – afferma Mimma Calabrò, Segretario Generale Fisascat Cisl Sicilia – rivendichiamo, per i lavoratori dell’albo unico, la reimmissione al lavoro in modo da porre fine a questa estenuante incertezza che ha sfiancato i lavoratori e le loro famiglie”. rivendichiamo, per i lavoratori dell’albo unico, la reimmissione al lavoro in modo da porre fine a questa estenuante incertezza che ha sfiancato i lavoratori e le loro famiglie”.

Sono 62 i lavoratori delle ex società partecipate poste in liquidazione (CIEM – CERISDI - SPI - LAVORO SICILIA – QUARIT e TERME DI SCIACCA) ai quali è stato già acclarato il diritto al reimpiego; circa 80 quelli che ancora attendono, pur avendone il diritto, di essere inseriti nell’albo (SVILUPPO ITALIA SICILIA – SICILIA E RICERCA e una parte di SPI).

La situazione pare non aver esaurito le sue lungaggini e le sue problematiche, le mille traversie che hanno provato non poco i lavoratori delle ex partecipate che hanno manifestato in modo sempre molto rispettoso il proprio malcontento nonostante il dramma.

“Per i lavoratori - tuona la Calabrò – tra l’altro altamente qualificati e con esperienze e know how importanti che potrebbero essere valore aggiunto per progettazione utilizzo dei fondi europei, non è più ammissibile reggere una situazione simile soprattutto perché hanno il sacrosanto diritto di essere reimmessi in servizio”.

Sconfortati e disillusi, si dicono pronti a manifestare a Roma pur di restituire serenità alle loro famiglia e riprendersi la negata dignità lavorativa.

“Basta, quindi, ai rimpalli, ai cavilli burocratici, allo scarica barile e agli stop dovuti alle continue campagne elettorali che si susseguono, una dietro l’altra, lasciando in sospeso molte delle importanti questioni che potrebbero essere già definite positivamente. La Fisascat – conclude Mimma Calabrò - chiede a tutte le Istituzioni coinvolte di adoperarsi subito per porre positivamente fine a questa interminabile odissea”.

