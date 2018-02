Grazie anche al fiuto del cane poliziotto “Dream”, all’interno dell’appartamento in cui la coppia abita, sono stati trovati 425 grammi di hashish e 480 di marijuana: erano nascosti in un angolo del balcone verandato, all’interno di un sacchetto di plastica. Gli agenti hanno passato al setaccio l'abitazione e trovato altri cento grammi di droga. In questo caso si trattava di cocaina purissima, allo stato solido, quindi ancora da “tagliare”. Era custodita dentro una borsa lasciata sul pavimento della camera da letto. all’interno dell’appartamento in cui la coppia abita, sono stati trovati 425 grammi di hashish e 480 di marijuana: erano nascosti in un angolo del balcone verandato, all’interno di un sacchetto di plastica. Gli agenti hanno passato al setaccio l'abitazione e trovato altri cento grammi di droga. In questo caso si trattava di cocaina purissima, allo stato solido, quindi ancora da “tagliare”. Era custodita dentro una borsa lasciata sul pavimento della camera da letto.

Ma non finisce qui, perché nella stessa stanza è stato trovato tutto il necessario per confezionare la droga, ovvero un bilancino di precisione e il "kit" per la suddivisione in dosi. Insomma, in base a quanto accertato dalla polizia, la sostanza stupefacente sarebbe stata presto "piazzata" nel mercato dello spaccio palermitano.

Un'attività che probabilmente andava avanti da tempo, visto che gli agenti hanno anche trovato ottocento euro in contanti nascosti in un barattolo. Si trovavano dentro ad un armadio, anche in questo caso lontani da occhi indiscreti: secondo gli investigatori sono frutto dell'attività di spaccio.

. A scoprire il market della droga gli uomini della squadra mobile e del commissariato Oreto-Stazione che hanno arrestato un ragazzo e una ragazza in via dello Spasimo. In manette per detenzione di sostanze stupefacenti sono finiti Christian Vercio, 29 anni e Veronica Giuliano di 28.