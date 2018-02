e nel suo curriculum vanta il titolo di Miss Galles e svariate esperienze nel campo della moda.dopo aver rilasciato un'intervista al canale tv di lingua gallese S4C., la modella ha rivelato il "segreto" della sua silhouette perfetta.ad assumere lassativi due volte al giorno da quando, all'inizio della sua carriera, le è stato chiesto di entrare in una taglia 38. Da allora Nia ha sviluppato una dipendenza dai lassativi e non può più farne a meno.- ma presto il mio corpo si è abituato e ha cominciato a manifestare i primi problemi. Ho aumentato il dosaggio fino a quando ne ho presi talmente tanti che il mio corpo non funzionava più senza lassativi".a cui non è rimasto altro che diagnosticare una dipendenza ormai patologica dal farmaco purgante. "E' davvero imbarazzante", ha ammesso.per lanciare un monito alle ragazze che aspirano ad avere un corpo perfetto. "Siate felici per quello che siete - ha dichiarato - Se al tempo l'avessi capito, il mio corpo oggi funzionerebbe senza problemi".