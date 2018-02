- C’è un nuovo direttore al Fondo pensioni. O meglio, tra poco ci sarà.al vertice del dipartimento delle Attività produttive, infatti, il governo regionale ha designato, dirigente dell’Assessorato all’Economia: entrerà “in servizio” nel nuovo ruolo tra pochi giorni e andrà così a guidare un ente enorme e di grande importanza.Non solo perché gestisce i trattamenti di quiescenza dei dipendenti regionali, ma anche perché pochi mesi fache una volta erano della Regione e successivamente sono stati dati in affitto. Un’operazione assai discutibile, quella, che attirò l’interesse della Corte dei conti. I magistrati contabili, però, hanno sollevato seri dubbi anche sulla più recente operazione che sarebbe stata compiuta in maniera un po’ superficiale, senza una approfondita valutazione del valore degli immobili da riacquistare. Il nuovo governo, però, sembra orientato ad abrogare questa norma. Si vedrà. Intanto arriva il nuovo direttore, che nel recente passato si era occupato essenzialmente di società partecipate, negli uffici dirigenziali della Ragioneria generale.Va via dall’Aran, avvocato noto negli ambienti del sottogoverno regionale per il suoo impegno assai intenso come consulente legale di alcune società regionali, a cominciare dalla Sas, ma anche perché, già potente Segretario generale della Regione e oggi nuovo direttore della. Lascia il posto al nuovo commissario straordinario indicato dal governo: si tratta diCambiano anche i vertici di alcuni enti che fanno capo all’assessorato all’Agricoltura: presidenti e consiglieri nominati solo negli ultimi mesi di legislatura, dopo anni, in qualche caso, di commissariamenti. Lascia la guida dell’Istituto zootecnico, quindi,; all’Istituto vino e olio arrivae va a colmare, in qualità di commissario, lasciato vuoto dall’ex presidente, dimessosi pochi mesi fa; all’Esa, invece, arriva, capo di gabinetto dell’assessore all’Agricoltura: prende il posto di, scelta pochi mesi fa daE vanno via in un colpo solo tanti fedelissimi di Crocetta, che il vecchio governatore ha inviato a capo degli Istituti autonomi case popolari a poche settimane dalle elezioni regionali. Via quindi a Catania la fedelissima, al suo posto; a Messina, fedelissimo del senatore, lascia il posto a; un altro uomo vicinissmo a Lumia, cioè l’ex cuffariano Totò Gueli, lascia la guida dello Iacp di Agrigento, dove arriva; a Ragusa,, già componente dell’ufficio di gabinetto di Crocetta, viene sostituita con Mariano Ignazio Pagano; a Caltanissetta un altro “gabinettista” dell’ex governatore e animatore del “Megafono”viene sostituito da. Cambiano anche le guide degli Iacp di Siracusa dove Antonio Cutri arriva al posto di Giuseppe Calabrò, e di Acireale dove Maurizio Maccarone sostituisce Giovanni Rovito.