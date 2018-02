PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 16 febbraio in Sicilia:

1) PALERMO - Via della Giraffa, ore 09:00 Cerimonia di intitolazione della via a Mico Geraci, il sindacalista della Uil, ucciso dalla mafia nel 1998 a Caccamo.

2) CATANIA - Universita', palazzo centrale, ore 10:00 L'Universita' presenta il suo 'Health & Security Smart Gate', un tunnel modulare dotato di sensori per l'identificazione dei migranti che approdano nei porti raccogliendo parametri biometrici e diagnosticare malattie infettive. Il prototipo verra' testato nel punto di sbarco di Catania gestito dagli Uffici di sanita' marittima.

3) PALERMO - Banca Nuova, via Cusmano 56, ore 10:30 Convegno su "Economia del mare, opportunita' di sviluppo per il territorio", promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Srm (Studi e ricerche Mezzogiorno).

4) SIRACUSA - Palazzo Greco, corso Matteotti, ore 11:30 Presentazione del manifesto ufficiale del ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, giunto all'edizione numero 54. Presenti il commissario della Fondazione Inda Pier Francesco Pinelli, l'artista siracusana Lela Pupillo e il critico d'arte Ornella Fazzina.

5) CATANIA - Scuola Superiore, via Valdisavoia 9, ore 16:00 Sicilian Post e Fondazione Domenico Sanfilippo editore presentano il report "Generazione 18" Il futuro, la SICILIA e l'Italia con gli occhi dei giovani. Partecipano il presidente del comitato scientifico della fondazione Giuseppe Di Fazio e il direttore responsabile di Sicilian Post Giorgio Romeo.

6) PALERMO - Cantieri alla Zisa, via Paolo Gili 4, ore 16:30 L'Istituto Gramsci siciliano ricorda Franco Padrut, segretario della Camera del lavoro e del Pci di Palermo, scomparso nel 2011.

7) PALERMO - Quarto tempo, via Bara all'Olivella, ore 16.30 Maria Elena Boschi partecipa all'iniziativa "Un caffe' con Maria Elena", organizzato dalle associazioni Emily Palermo e Quarto tempo per discutere di "Pari opportunita' femminili e imprenditoria giovanile. Cose fatte e cose da fare". Alle 19 si rechera' a Marsala per partecipare a un incontro elettorale con i candidati del Pd, in via dei Mille 68.

8) MESSINA - Palazzo dei Leoni, sala consiliare, ore 17:00 Comizio del candidato premier del Partito comunista alle elezioni politiche Marco Rizzo. Alle 20 sara' a Catania, in via Alessi 19.

9) PALERMO - Teatro Politeama, Sala Rossa, ore 17:00 Il solista Yakov Zats e l'Orchestra sinfonica siciliana diretta da Gaetano d'Espinosa si esibisce in musiche di Martinu, Satie, Ives e Debussy.

10) PALERMO - Auditorium Rai, ore 18:00 Proiezione del documentario "Un Baiano Pirandelliano", del regista Eduardo Veneziano. Intervengono Eduardo Veneziano e i giornalisti Margherita Ingoglia e Roberto Leone.

11) PALERMO - Villa Magnisi, via Rosario Partanna 22, ore 18:00 Nuccio Pepe presenta il suo libro "La Guerra e' della Morte" nel centenario della Grande guerra

12) CATANIA - Via Pietra dell'Ova 209, ore 19:30 Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e il sostituto procuratore presso la Corte d'appello di Catania Angelo Busaccca partecipano a un evento di beneficenza organizzato dall'associazione nazionale antimafia Alfredo Agosta per raccogliere fondi per "I Briganti Asd onlus" di Librino, la cui Club House fu incendiata nel gennaio scorso.

13) CALTANISSETTA - Teatro Regina Margherita, ore 20:30 In scena 'Libera nos Domine', con Enzo Iacchetti. Regia di Alessandro Tresa.

(ANSA)