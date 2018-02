SIRACUSA- E' stata picchiata dal figlio diciassettenne che era stato rimproverato. Una donna di Augusta (SR) è finita così al pronto soccorso dell'ospedale Muscatello e poi trasferita all'Umberto I di Siracusa dove si trova ricoverata, in prognosi riservata, per una frattura del pavimento orbitario sinistro. Ai medici la donna ha dichiarato di essere accidentalmente caduta ma i carabinieri sono riusciti ad accertare la spropositata reazione del figlio ad una sua ramanzina. Per le lesioni il ragazzo è stato segnalato all'autorità giudiziaria minorile. (ANSA)