li agenti del commissariato di San Lorenzo e del reparto Prevenzione Crimine hanno notato nei pressi di un garage di via Costante Girardengo uno strano andirivieni di persone.

I successivi accertamenti sul locale hanno permesso di accertare che si trattava di un centro scommesse, con tanto di sala giochi abusiva: all’interno vi erano alcuni computer ancora sintonizzati sui siti di scommesse, numerosi scontrini di giocate sparsi a terra ed un calcio balilla, oltre ad uno scooter di dubbia provenienza.

Sempre nella stessa via i poliziotti e i vigili urbani hanno controllato un panificio il cui titolare, sebbene autorizzato per la panificazione e la produzione di prodotti da forno, non era in possesso della Scia, necessaria per il commercio di generi alimentari di altro tipo, che erano invece esposti alla vendita.

In via Ludovico Bianchini un’attività di acconciature per uomo è risultata priva della Scia. Al titolare una multa di cinquecento euro, il locale è stato chiuso.

Nel corso dei servizi sono state controllate trenta persone sottoposte a misure cautelari: un 37enne è stato denunciato per evasione dai domiciliari. Controlli anche per gli automobilisti, sono scattate multe per 4 mila euro.