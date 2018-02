Ad avere la peggio gli esponenti neofascisti che presentarono una querela alla Digos.

In appello la Corte aumentò addirittura la pena, ritenendola troppo blanda.

L’accertato movente politico, secondo la Cassazione, "confligge irrimediabilmente con l’aggravante dei motivi futili".

Lo ha deciso la Cassazione. Quattro militanti del centro sociale Anomalia Palermo sono stati prosciolti per una aggressione ai danni di militanti di Casapound.rimisero la querela, ma il Giudice pronunciò comunque una sentenza di condanna (quattro mesi con la sospensione condizionale della), perché, sebbene il reato fosse procedibile a querela, era aggravato dalla esistenza dei” motivi abbietti e futili” e come tale procedibile d'ufficio.sono giunti a conclusioni opposte., che, pochi giorni fa, ha prosciolto gli imputati per l’insussistenza dell’aggravante contestata.