SIRACUSA - Il Gip di Siracusa, Giuseppe Tripi, non ha convalidato l'arresto di Giovanni Vizzini, 31 anni, accusato del tentato omicidio del quarantenne Giuseppe Aprile. Il giudice non avrebbe riscontrato indizi di colpevolezza e ha ordinato l'immediata remissione in libertà non accogliendo la richiesta della Procura. Vizzini è difeso dagli avvocati Franca Auteri e Ornella Burgaretta. Aprile, mercoledì scorso, è stato raggiunto all'addome da due colpi di pistola calibro 7,65 mentre si trovava in un bar nei pressi del mercato a Pachino. (ANSA).