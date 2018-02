Un allenamento in vista di qualche gara è finito in modo tragico allo Zen. Nel video che gira sui social si vede un fantino che dopo una lunga corsa finisce con il cavallo lanciato a forte velocità su un palo in via Sandro Pertini. A Palermo spesso si svolgono corse clandestine di cavalli e spesso si vedono in giro cavalli sui caselli o al trotto che si allenano. Stavolta però la gara è finita in ospedale. L'impatto tremendo per il fantino ripreso dagli "allenatori" che seguono l'allenamento illegale a bordo di un'auto.

L'incidente sarebbe avvenuto due giorni fa, all'alba. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di San Lorenzo che stanno cercando di rintracciare il fantino. (ANSA).