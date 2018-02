Pedonalizzazione del Cassaro Basso (O.D. 21 del 12.01.2018).

Via Vittorio Emanuele: tratto compreso tra via Porto Salvo e via Roma, queste escluse, suddivisione della carreggiata come appresso riportata: Istituzione di una corsia centrale per la circolazione veicolare, larga metri 3,50 a senso unico di marcia in direzione via Roma; nella parte restante della carreggiata, a ridosso dei marciapiedi, istituzione di due percorsi pedonali, equamente suddivisi, che saranno delimitati con apposita segnaletica orizzontale ed eventuali arredi/fioriere; chiusura al transito veicolare dalle ore 15,30 del Sabato alle ore 22,30 della Domenica.

Viale del Fante, dal civ. 3/B e sino al Piazzale Trattati di Roma alt. civ. 58/B - divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14.00 del 15.02.2018 sino alle ore 24,00 del 18/02/2018 e comunque sino a cessate esigenze.

Piazza Trattati di Roma, tratto compreso tra Viale del Fante e prospiciente il lato Piscina Comunale compreso il Passo Carrabile della struttura - divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14.00 del 15.02.2018 sino alle ore 24,00 del 18/02/2018 e comunque sino a cessate esigenze;

Lungomare Cristoforo Colombo, rispetto dei provvedimenti disposti, con O.D. 2416 del 25/06/1993 in particolare nel tratto compreso tra Viale P.ssa Maria e oltre il civ. 4977 (Telimar) che ha disposto il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, 0-24 e il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14.00 del 15.02.2018 sino alle ore 24,00 dell’8/02/2018;

Via Lanza di Scalea, intero tratto, rispetto dei provvedimenti disposti con O.D. 685/200 e 235/2012 che hanno disposto il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, 0-24 nelle carreggiate centrali di Via Lanza di Scalea G. e il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14.00 del 15.02.2018 sino alle ore 24,00 del 18/02/2018.

Istituzione delle seguenti limitazioni alla circolazione in relazione alla presenza di alta carica istituzionale:

via San Lorenzo - divieto di sosta con rimozione forzata - ambo i lati - dalle ore 13.00 del 16.02.2018 alle ore 14.00 del 17.02.2018 e comunque fino a cessate esigenze, tratto compreso tra il civ. 22 e l'incrocio con via Michele Beltrami;

via Riccardo Wagner - divieto di sosta con rimozione forzata - ambo i lati - dalle ore 19.00 del 16.02.2018 alle ore 13.00 del 17.02.2018 e comunque fino a cessate esigenze, tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Ammiraglio Gravina;

via Piccola del Teatro Santa Cecilia – istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – e divieto di circolazione dalle ore 13.00 del 16.02.2018 alle ore 14.00 del 17.02.2018 e comunque fino a cessate esigenze dell’intera via;

piazza Teatro Santa Cecilia – istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione dalle ore 13.00 del 16.02.2018 alle ore 14.00 del 17.02.2018 e comunque fino a cessate esigenze dell’intero perimetro;

via Divisi - via Piccola del Teatro Santa Cecilia – istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – e divieto di circolazione dalle ore 13.00 del 16.02.2018 alle ore 14.00 del 17.02.2018 e comunque fino a cessate esigenze di via Divisi nel tratto compreso tra piazza Rivoluzione e via Roma;

via Cagliari – istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – e divieto di circolazione dalle ore 13.00 del 16.02.2018 alle ore 14.00 del 17.02.2018 e comunque fino a cessate esigenze di via Cagliari nel tratto compreso tra via Roma e piazza Santa Cecilia;

via Cantavespri – istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – e divieto di circolazione dalle ore 13.00 del 16.02.2018 alle ore 14.00 del 17.02.2018 e comunque fino a cessate esigenze di via Cantavespri nel tratto compreso tra piazza Santa Cecilia e piazza Rivoluzione.

Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 - Istituzione delle seguenti limitazioni alla circolazione in relazione alla manifestazione sportiva “Trittico 2018”. (O.D. 40 del 23.01.2018).

Via c.d. Case Rocca , intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante;

Viale Diana, tratto compreso tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c.detto Piazzale dei Matrimoni) e Viale Margherita di Savoia;

Viale Ercole , intero tratto;

All'interno del Parco della Favorita , tratto compreso tra la fontana d'Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi;

Viale Regina Di Savoia , nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

Via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, strade senza uscita alla sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti) e senso unico nel senso e nel tratto tra l'ingresso di Viale Diana e Via Martin Luter King (escluso i residenti e coloro i quali sono diretti alla Struttura Equestre).

Sabato 17 febbraio, per gli spostamenti/itinerari previsti dalla presenza di un’alta carica istituzionale, saranno istituite zone rimozioni in via San Lorenzo, via Wagner, piazza Teatro Santa Cecilia e nelle aree limitrofe a partire da venerdì 16 febbraio.Al completamento dell’ultimo giro la carovana proseguirà a traffico aperto per via della Favorita, a sinistra per via Martin Luther King, a sinistra per via Pietro Bonanno con arrivo tre chilometri prima del Santuario di Santa Rosalia. Si ricorda che in entrambi i giorni sarà pedonalizzata la zona del Cassaro basso; inoltre in Viale del Fante e in piazza Trattati di Roma sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per la manifestazione denominata “Europa Cup Pallanuoto” programmata dal 14.02.2018 al 18.02.2018.