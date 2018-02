Sul palco, assieme all'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana, infatti, c'erano anche il senatore

Il ritorno di Francesco Cascio alla politica e a Forza Italia, dopo la permanenza nel partito di, è stato il refrain della giornata. "Vi riconsegniamo Francesco Cascio", ha detto l'avvocato, ex assessore di Crocetta, aprendo la giornata. "Avevamo scelto un percorso per un nuovo centrodestra - ha detto- e ci siamo ritrovati invece. Quando non ci siamo più riconosciuti in quell'atteggiamento, abbiamo dimostrato che la politica seria esiste ancora e abbiamo scelto di seguire gli ideali". Anche perché, ha aggiunto Schifani, "questo trasversalismo, questo qualunquismo, allontana la gente dalla politica e la trascina verso il populismo del Movimento 5 stelle. Che, ve lo confermo dopo anni in Senato con loro, non hanno nemmeno un progetto politico". Di "pericolo 5 Stelle" ha parlato anche, seduto sul palco accanto a, capogruppo di Forza Italia all'Ars. E Cascio sui grillini ha aggiunto: "Singolarmente sono anche brave persone, ma insieme sono come una setta di fanatici manovrati da una persona sola, Casaleggio, il figlio, che è anche peggio del padre"."Sono stato troppo tempo in silenzio - ha detto, aprendo il suo intervento. - Quando mi hanno tolto la parola mi hanno tolto l'anima. Non ci avrei scommesso sulla possibilità per me di tornare in politica e invece oggi sono qui, perché quando il 29 novembre dello scorso anno sono stato assolto ho sentito di nuovo forte la voglia di riscatto". "In questo periodo in cui sono stato lontano dalla vita pubblica - ha aggiunto - in realtà ho riscoperto la vera politica. Perché la politica si fa anche e soprattutto al di fuori del Palazzo e io sono sempre stato un politico che ha costruito il proprio lavoro sul confronto con la gente".e di cui ha sottolineato "la sorprendente coincidenza con eventi della sua vita pubblica". "Nessuno mi toglie dalla testa - ha detto - che chi allora, quando avrei potuto candidarmi per la Presidenza della Regione, ha manovrato affinché Rosario Crocetta fosse l'uomo del centrosinistra abbia anche avuto un ruolo in questa vicenda, perché allora si mossero dei veri poteri forti per quelle elezioni. Mi fecero sparire dai radar con l'annuncio di un'indagine che fu sparata in prima pagina ma il cui avviso di garanzia mi arrivò un anno dopo e in nove mesi la Procura chiese l'archiviazione".. "Stavo pensando di candidarmi a sindaco di questa città quando è arrivata l'inchiesta per la mia villa di Collesano. Candidarsi quando Orlando è ancora in pista? Impossibile. Un annuncio per tutti voi: se state pensando di candidarvi a sindaco di Palermo alle prossime amministrative potrete farlo perché Orlando non sarà più in pista".- ha aggiunto - perché ci sono moltissime cose da fare per questa Italia, a cominciare proprio dalla riforma della giustizia. Il sistema giudiziario così com'è a volte può anche frenare lo sviluppo della società"."Sono convinto che noi queste elezioni le stravinceremo. Il voto è impersonale, ma ognuno di noi ci mette la faccia.