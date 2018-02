Insomma, non si tratta affatto di una sanatoria: comando della Municipale e Prefettura dovranno comunque valutare ogni singolo caso e ogni singolo verbale, ma in ogni caso i cittadini residenti e lavoratori del centro storico oggi si ritengono molto soddisfatti, anche perché, grazie a questa procedura, nel fare ricorso, eviteranno di pagare le spese che invece gravano quando si ricorre al giudice di pace.

“L'incontro di oggi con il sindaco Leoluca Orlando e il comitato multati Ztl ha dimostrato che un'amministrazione che vuol essere credibile e affidabile ha l'obbligo morale di intervenire affinché un caso del genere non rischi di ripresentarsi - ha scritto sul gruppo Facebook creato dai cittadini del centro storico Chiara Arnone, una delle 'vittime' dell'occhio elettronico -. Oggi la collaborazione e il dialogo tra cittadini e istituzioni hanno dato un risultato sorprendente”.

Soddisfatti anche il presidente Massimo Castiglia e il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao, da sempre vicini e portavoce delle istanze dei super multati: “Il tavolo tecnico tanto invocato si è finalmente svolto con margini risolutivi importanti – ha detto Nicolao - Adesso seguiremo le valutazioni sui ricorsi che transiteranno dalla polizia municipale alla prefettura”.

portando a casa quello che per loro è un ottimo risultato. Non si tratta di una sanatoria, ma di una concreta possibilità legale di ridurre drasticamente il conto salatissimo con l'amministrazione comunale.che dall'istallazione delle telecamere ai varchi del perimetro hanno collezionato decine, se non centinaia, di multe per ingressi irregolari in zona traffico limitato. Chi per dimenticanza, chi perché aveva l'orologio di pochi minuti indietro rispetto a quello dei rilevatori elettronici, si sono ritrovati con pendenti amministrativi per migliaia di euro. Debiti che oggi potrebbero essere cancellati “se e solo se riscontreremo precedenti giuridici", ha detto il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese presente anche lui all'incontro di oggi .. Il comando farà da tramite con il prefetto, allegando ad ogni ricorso un parere. “Se riscontreremo le giuste attenuanti, e se il caso si sposerà con precedenti legali esistenti - sottolinea Marchese - trasmetteremo il ricorso con parere positivo all'annullamento agli uffici di via Cavour, che di fatto procederà con la cancellazione dei verbali o di parte di essi”.Aldilà della problematica legata ai cittadini che hanno raccolto numerose multe, rimane sul tavolo l'urgenza delle modifiche al regolamento che disciplina la Ztl per quanto concerne i disabili e per chi ha transitato all'interno del perimetro pochi minuti o secondi prima dello scadere dell'orario di attivazione delle telecamere. “Per queste due categorie si attueranno delle vere e proprie modifiche", ha confermato il comandante della polizia municipale. Per quanto riguarda i cittadini portatori di handicap potranno avere maggiori margini di tolleranza per il rinnovo del pass, anche fino a 20 giorni dopo la scadenza. L'altra importante modifica riguarderà l'introduzione di un breve periodo di tolleranza, circa cinque minuti, rispetto ai transiti nei minuti successivi all'attivazione delle telecamere all'ingresso dei varchi della zona a traffico limitato.