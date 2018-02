"Saluto positivamente il suo ingresso nel Pd perché fortifica il partito che deve essere il più aperto possibile ai nuovi arrivi. Chi vuole partecipare alla vita politica del Pd e vuole dare il proprio contributo sposando le nostre battaglie non può chiudersi in se stesso. E poi, chi sono io per dire no all'ingresso di Misuraca?".

"Io dico 'no' alle logiche di nicchia. I nuovi ingressi ci spronano a lavorare meglio e a mettere in campo nuove energie".

Gli orlandiani nel Pd, ora anche Misuraca, e all'orizzonte il rimpasto in giunta.



"Al momento siamo impegnati con tutte le nostre forze in campagna elettorale. Dopo il 4 marzo, se sarà necessario apportare qualche modifica, ne parleremo insieme con il sindaco e gli alleati. Credo si debba dare continuità alla coalizione che ha vinto le elezioni. In quella squadra Misuraca c'era, quindi non vedo nulla di strano".

"Ciascuno pensi al proprio progetto politico e non guardi al Pd che è in continua evoluzione. Chi vuole dare una mano ed è pronto a dare il proprio contributo da noi è il benvenuto. Tutti parlano del Pd ma io invito tutti a guardare in casa propria. Cosa sta facendo Catania con il suo movimento?".

"Non so a chi si riferisca ma i nomi verranno discussi con il sindaco Orlando. Chi mette dei paletti è un irresponsabile. Ripeto: Catania pensi a ciò che sta facendo per Palermo, non pensi al Pd".

"Ci sono tante cose da fare e il consiglio comunale sarà molto impegnato, per questo serve una coalizione coesa e compatta. Bisogna percorrere quei restanti chilometri individuati dal sindaco in campagna elettorale. Fa fede il programma che abbiamo scritto insieme".

"No. Spero che arrivino in tanti, non vedo l'ora di lavorare con un gruppo ampio. I nuovi ingressi faranno sempre più forte il nostro Pd".

l'arrivo dell'ex forzista, il quale "darà una mano al partito", la gestione dei rapporti con l'alleato: quest'ultimo invitato "a pensare al proprio progetto politico" piuttosto che ai democratici., capogruppo Pd al consiglio comunale di Palermo, trascorre i giorni tra l'impegno della campagna elettorale accanto ae al capolista alla Camera nel collegio di Palermo. La santa alleanza con il sindaco e l'ingresso nel partito di chi, come Misuraca, fino a qualche anno fa era uno dei pilastri di Forza Italia a Palermo non è andata giù a molti nel partito: "Ma io saluto come una buona notizia l'arrivo di personalità disponibili a lavorare per il bene del Pd", spiega Chinnici che getta acqua sul fuoco delle polemiche.