sulla spiaggia di Mondello in una foto realizzata e condivisa ieri su Instagram dalla moglie Luisa Ranieri.commenta l'attrice napoletana. Occhiali da sole, camicia con le maniche risvoltate e maglioncino attorno al collo, Zingaretti sfoggia un abbigliamento informale per la sua capatina in Sicilia e condivide sul suo profilo lo scatto firmato dalla consorte.: "Un'indagine di #Montalbano a Palermo?", "Buongiorno...bello vederti di nuovo nei panni di Montalbano! Bella la Sicilia sempre...un bacione a te e famiglia!", "Bellissima foto! La Sicilia con i suoi meravigliosi "colori" si presta benissimo a questi scatti. Grazie per aver condiviso con noi questo momento", "La mia Palermo! Grande Luca Zingaretti....", "Felice di vedere il mio commissario preferito nella mia meravigliosa spiaggia", "Non ci posso credere. Sei qui!!!", "Eri a due passi....che peccato non averti incontrato".nei panni del commissario Montalbano nel primo di due episodi inediti della saga firmata da Andrea Camilleri. Un ritorno premiato dall'ennesimo record di ascolti: il miglior risultato di sempre, secondo l'Auditel.