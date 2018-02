le sue sensazioni ai lettori di Livesicilia.

"Ogni giorno abbiamo incontrato un angelo che in qualche modo ci ha aiutato. Ieri è stato il signor Gero di Sutera che ringraziamo.







26 chilometri impegnativi per Sandro che sta percorrendo il cammino e raccontaLungo la strada silenziosa in mezzo alle montagne per raggiungere il paese di Milena, incontro il signor Vincenzo, 83 anni, che vive a Campofranco. Mi racconta che anche lui, come me, andò a Milano per lavoro. Era il 1962. Quaranta giorni in fonderia. Poi, tornò perché i soldi che guadagnava non bastavano neanche per mangiare.La strada verso Milena è tutta in salita ed incontro Calogero e Salvatrice che mi danno un passaggio. Grazie a loro apprendo la storia dei resti archeologici dii monte Conca.A Milena in pasticceria incontro Totò e Lina che hanno fatto il Cammino di Santiago ed accolgono i pellegrini.Anche oggi giornata piena di sorprese ed umanità. Un grazie a tutte le persone del posto.Poco prima di arrivare a Grotte un'altra sorpresa. Lei si chiama Marketa Vankova viene da Praga e vive da 8 anni a Grotte con i suoi due cani. Fa l'artista, dipinge.Andiamo insieme al bar del paese, uno di quei posti dove le facce sono scolpite dal sole e dai sorrisi.Sono ospite a pranzo da Marketa per la sua ospitalità, al pari di quella siciliana.Quando si viaggia da solo si è propensi per l'accoglienza ed io sto imparando ad accettarla".Sandro Casuccio