Tra le mie tante nevrosi soffro dell’impossibilità di evitare la lettura di ogni foglio di carta stampata che mi capiti sottomano. Così, ad esempio, non riesco a gettare nel cestino nessuna delle tante riviste che mi arrivano puntualmente senza che le abbia mai richieste (né tanto meno pagate): mi sembrerebbe un sacrilegio nei confronti di chi le ha preparate, dai redattori al tipografo.

Per questa patologia mi sono trovato, alcuni mesi fa, a leggere il numero di aprile-giugno 2017 de “La carità”, Bollettino ufficiale dell’Istituto palermitano del “Boccone del povero” fondato da un venerato sacerdote dell’Ottocento, don Giacomo Cusmano. Anzi, più precisamente, si trattava proprio di un numero dedicato al 150° anniversario dell’inizio dell’Opera “Boccone del Povero”. Sin dalle primissime pagine - in sintonia con il vangelo di Gesù (il buon samaritano soccorre un giudeo: uno straniero, anzi un nemico dal punto di vista ideologico, etnico e religioso!), con lo spirito di don Giacomo Cusmano e con l’insegnamento di papa Francesco – l’arcivescovo Corrado Lorefice raccomanda attenzione alle nuove povertà e, tanto per non essere frainteso, cita esplicitamente la situazione degli immigrati: “Quante famiglie oggi piangono: le nostre famiglie palermitane e quante altre famiglie bussano alla porta di Palermo, approdando attraverso il mare e anche loro scappano dalla povertà, scappano dalla guerra; quale similitudine!” (p. 4).

Poco dopo, però, mi sono trovato davanti, con qualche stupore, l’articolo di Aldo G. Jatosti . Stupore non certo dovuto al fatto che l’autore segnali problematiche fantasiose (la questione della convivenza fra “noi” e l’Islam è reale, oggettive, direi drammatica) ma per la tesi di fondo dell’autore, sintetizzabile nella convinzione che una “civile convivenza” fra noi e gli islamici sarebbe assai improbabile, se non impossibile.

A me pare bello che un periodico cattolico ospiti, nello stesso numero, una tesi ortodossa (vangelo-don Cusmano- papa – arcivescovo di Palermo attuale) e una tesi opposta (Aldo G. Jatosti): vuol dire che stiamo lasciando alle spalle censure e scomuniche inaccettabili. Meno bello mi è sembrato il fatto che , avendo inviato alla medesima rivista, una nota di critica all’articolo leggermente, ma inconfutabilmente, xenofobo, non abbia ricevuto né in pubblico né in privato risposta alcuna.

Che cosa sostenevo di tanto scandaloso da non dover essere preso neppure in considerazione per una replica? Che i lettori nei cinque continenti de “La carità” (il cui numero mi è ignoto, ma del cui senso critico non mi è lecito dubitare) potessero – dopo aver ascoltato le ragioni di un autore che aveva citato con approvazione I nuovi perseguitati di Antonio Socci e Sulla immigrazione del cardinale Giacomo Biffi– avessero la possibilità di vagliare delle opinioni di segno contrario. Sinteticamente:



una “civile convivenza” fra cristiani e islamici è impossibile? Falso. Lo attesta l’esperienza storica non solo medievale (vedi la Sicilia per sette secoli), ma contemporanea. Milioni e milioni di musulmani, infatti, vivono in Europa e negli Stati Uniti d’America in perfetta sintonia con le leggi, con i costumi, con gli stili quotidiani dei concittadini (cristiani, ebrei, agnostici o atei che siano). Gli inglesi, che hanno il palato fine e un po’ schizzinoso, non hanno avuto riserve nell’eleggere un musulmano credente e praticante a sindaco di Londra;