"Dopo il 5 - conclude Cracolici - vedremo se ci sarà spazio per l'unità e soprattutto se ci sarà spazio per un partito plurale capace di rappresentare il popolo è la storia del centrosinistra in Sicilia e in Italia".

Si vuole ridurre la crisi nel Pd, ad uno scontro tra delusi e contenti". Lo ha detto il parlamentare regionale del Partito democratico, Antonello Cracolici. "Il Pd si è scisso con una parte larga del suo popolo. Fa sentire estranei militanti ed elettori che sono stati tali nella buona come nella cattiva sorte. Consiglio di non occuparsi più dell’unità dentro il Pd. Sarebbe stato utile affrontarlo per tempo - prosegue - e non adesso che questa stucchevole retorica appare irritante anche nei riguardi di chi come me ha evitato di acuire ulteriori polemiche fino al 5 marzo. Si facciano la campagna elettorale e provino a recuperare consensi rispetto a un esito che rischia di essere più rovinoso di quello che poteva prevedersi"