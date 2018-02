, nel Messinese.Poco prima delle 5, infatti, un rogo ha avvolto il noto Disco Pub Noirè. Fiamme alte che hanno allarmato subito i cittadini, i quali hanno immediatamente avvertito le autorità competenti e i vigili del fuoco. Fortunatamente il locale aveva già chiuso e non c'erano persone all'interno.Il locale è andato quasi totalmente distrutto. Una volta esaurito l’intervento l’area è stata transennata e dichiarata inagibile, in attesa dei rilievi del caso che dovranno chiarire l’esatta matrice del rogo. I Carabinieri non escludono alcuna ipotesi.