utto parte da una telefonata ricevuta da uno dei tanti call center che annuncia all’ignaro utente di esser stato oggetto di una truffa e che il motivo della chiamata è, appunto, di bloccare un contratto sottoscritto. "La maggior parte delle vittime - ha spiegato l'associazione - è cliente Amg, l’azienda municipale del gas di Palermo che da qualche tempo è anche fornitore di energia elettrica.

L’operatore al telefono annuncia che il contratto è stato disdetto e che un fornitore alternativo ne ha attivato uno nuovo. A quel punto, l'unico modo per bloccarlo è dare il consenso ad una nuova attivazione con Enel Energia sostenendo che solo Enel può annullare il contratto falso".

"Come sempre le aziende interessate sono estranee e all’oscuro di quanto sta accadendo, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni quindi invitiamo i cittadini a rivolgersi ai nostri uffici che sono a disposizione per dare chiarimenti su come procedere". Un fenomeno in escalation, sul quale l'Amg ha assicurato un monitoraggio per tutelare i propri clienti.

L'avvento del mercato libero nel settore dell'energia elettrica e della telefonia ha dato vita negli ultimi anni ad un vero e proprio caos in cui l'utente si trova sempre più in difficoltà. Una battaglia a suon di bollette che il cliente si ritrova a dover affrontare per evitare che le proprie tasche vengano prosciugate: basti pensare che il costo di una penale da pagare per il passaggio ad un nuovo operatore prima dei ventiquattro mesi, è di almeno duecento euro.Almeno un centinaio, come ha reso noto l'Unione dei Consumatori nei giorni scorsi, i palermitani che sono già finiti in trappola: tA confermarlo è Federconsumatori Palermo, che raccoglie una media di venti segnalazioni a settimana in città, da parte di clienti che sono cascati nella rete. "Si tratta di numeri che parlano di un meccanismo che si sta consolidando - spiega il presidente Lillo Vizzini - frutto della liberalizzazione del mercato che invece di rappresentare un vantaggio, si è trasformata in una trappola per gli utenti. Sia sul fisso che sul mobile, vengono a galla fenomeni molto preoccupanti e dobbiamo constatare una certa indolenza da parte delle società che notano la massiccia migrazione delle linee ad altre compagnie: questo atteggiamento fa infatti finire gli utenti in gironi infernali. Bisogna vigilare di più, la nostra associazione chiede a gran voce alle società di indagare sulle dinamiche che conducono a questo fenomeno"."Di solito - spiega Vizzini - il cliente riceve una chiamata da un fantomatico call center. Viene informato dell'imminente cambio tariffario e della possibilità di cambiare compagnia senza spese, né penali. Poco dopo, come spesso capita, è proprio un'altra compagnia telefonica a contattare l'utente, a quel punto già convinto di dover cambiare per evitare di spendere di più. Un vero e proprio raggiro - conclude - di cui la vittima si renderà conto soltanto quando riceverà la penale da pagare dal vecchio operatore e i costi di attivazione. Il primo passo, di fronte a casi del genere, è sempre quello di rivolgersi ad un'associazione dei consumatori".