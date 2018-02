PALERMO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2:13 davanti all'isola siciliana di. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 18 km di profondità ed epicentro in mare a 9 km da Leni (Messina). Non si registrano danni a persone o cose.La terra nelle mattinate ha tremato anche nel Palermitano e nel Nisseno. Una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata intorno alle 4 nel territorio di, e un'altra, di magnitudo simile, pochi minuti dopo a, poco lontano. E con magnitudo meno rilevanti la terra ha continuato a tremare sotto la Sicilia per tutta la prima parte della mattinata.