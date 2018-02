È una lunga lista di nomi quella che mette insieme tutti i candidati che sperano di entrare in Parlamento, Camera o Senato, approfittando dei voti dei capolista. Molte candidature si ripetono in più collegi, in Sicilia o in tutta Italia, e potrebbero quindi essere degli apripista per chi si trova al secondo posto. Insomma, è importante sbirciare anche dietro ai capolista, per scoprire chi realmente potrebbe essere eletto il 4 marzo.Strategia di alcuni partiti è stata, per esempio, quella di piazzare poche donne candidate ma in molti collegi, che potrebbero quindi lasciare il passo a una schiera di colleghi uomini. Due donne sole, per esempio,del Pd edella Lega, candidate insieme in ben 11 collegi, potrebbero lasciare, nella migliore delle ipotesi, nove seggi a chi le segue. Chi potrebbe essere eletto al loro posto?. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è candidata in ben sei collegi differenti, tra cui quello di Bolzano che, dicono, sia una roccaforte perché il Pd, lì, ha un accordo con l'Svp locale e i 5 Stelle e Leu sono marginali, stando ai sondaggi. Il sottosegretario però è candidato anche in altri cinque collegi, tre dei quali sono in Sicilia. Una scelta pensata a tavolino che pare non avere nulla a che fare con il G7 di Taormina perché se la scommessa sulla Boschi si rivelasse vincente, l'ex ministro farebbe da apripista a tre nomi di rilievo della nomenclatura regionale dem: al segretario regionale (dimissionario)nel collegio Paternò-Ragusa-Avola-Siracusa, al segretario provincialenel collegio Bagheria-Marsala-Trapani-Monreale, e al rettore dell'Università di Messina, candidato anche nel collegio uninominale di Messina, nel collegio Messina-Enna-Barcellona.Altro caso di pluricandidatura nel Pd, è quello di. Candidato nel collegio Catania-Acireale-Misterbianco, il premier è candidato anche in due collegi delle Marche e nel Lazio nel collegio Roma 1: in Sicilia alle sue spalle c'è, che è stata il primo presidente donna del Consiglio comunale di Catania. Al Senato, è candidata, sia col sistema proporzionale nella circoscrizione orientale che nel collegio uninominale di Catania, dove sfidaSe dovesse farcela in entrambi, potrebbe arrivare a Palazzo Madama anche, ex deputato dell'Ars.Ci sono casi eclatanti anche tra le fila deidi. A cominciare proprio dal presidente del Senato che si ricandida per la stessa camera sia nel proporzionale che nell'uninominale. Dietro di lui, è candidata, ex parlamentare regionale del Pd. È stata molto criticata anche la scelta di piazzare in tutti i collegi della Sicilia orientale, ex Cgil ed ex Pd. Dietro di lui, nei collegi plurinominali, sperino che scatti il seggio, avvocato ex Pd,docente universitaria, e soprattutto, ex Rsu Cgil, candidato anche nel collegio uninominale di Paternò e molto vicina al capolista Epifani.È candidato in due collegi plurinominali (Palermo e Bagheria) e in uno uninominale (Palermo Resuttana San Lorenzo) anche, deputato uscente di Sinistra italiana. La sfida nel collegio uninominale è difficile, perché la sfida è con il recordman di preferenze del centrodestra, quindi Palazzotto può sperare nell'elezione in uno dei due collegi plurinominali. Dietro di lui, in lista, sempre: i due camminano in tandem e l'obiettivo è l'elezione di entrambi.Nelle liste dia fare da apripista per un uomo potrebbe essere, ex ministro del governo Berlusconi, che è candidata sia nel collegio di Messina che in quello di Paternò-Ragusa-Avola-Siracusa. Nel primo, il suo nome è seguito da, ex Ap, big sponsor dell'assessore di Crocetta, Carlo Vermiglio; nel secondo, c'è invece, ex senatore di Ragusa. Altro caso di "una donna per più posti" è quello di, ex aspirante Miss Italia, da anni assistente parlamentare di Forza Italia alla Camera. Il suo nome è primo nel collegio plurinominale di Bagheria, seguita da Ugo Zagarella, storico collaboratore di Micciché; mentre segue quello di Antonino Minardo nel collegio di Acireale; in più, la Siracusano sfida il rettore Navarra nell'uninominale di Messina.Nelladi, il leader è il primo esempio di candidato "mare e monti": Salvini è candidato nei collegi di Calabria, Lazio, Lombardia, Liguria e, infine in Sicilia, come capolista per il Senato nella Circoscrizione orientale. Dietro di lui, sempre in Sicilia, l'ex sindaco di Lecco (in Lombardia). Capolista della circoscrizione Sicilia occidentale per il Senato è l'avvocato, presente in altre quattro circoscrizioni d'Italia. Dietro di lei il leghista di ultima generazione, ex assessore del comune di Monreale.Sembra quasi una candidatura a favore del secondo in lista, quella di, leader di, come capolista nel collegio di Acireale. Il secondo è, fedelissimo della Meloni. Il suo nome fu tra i papabili per un posto nella giunta Musumeci dopo l'ottimo risultato del partito alle ultime Regionali, ma lui preferì optare per una candidatura alle Politiche. E così eccolo in tre collegi diversi: secondo, dietro alla Meloni, ad Acireale; primo a Ragusa, seguito da, e nell'uninominale di Catania, a sfidarsi condel centrosinistra. Per Giorgia Meloni è più probabile che scatti il seggio in uno dei tre collegi in cui è candidata nel Lazio (e uno pure in Lombardia). Ed è candidata in tre collegi diversi anche, avvocato palermitano di. È capolista nel collegio di Bagheria, seguita da, altro esponente della prima ora di Fdi in Sicilia, e a Sciacca, seguita da. Uno dei due, o tutti e due i candidati che seguono la Varchi hanno buone chance di farcela perché nell'uninominale di Bagheria, dove l'avvocatessa è pure candidata, non ci sono avversari di rilievo., candidata in tre collegi differenti. L'assessore della giunta Musumeci è capolista a Messina, seguita da, mentre è seconda anel collegio di Sciacca e a, nipote dell'ex governatore, nel collegio di Paternò. L'assessore non ha ancora detto cosa farà se dovesse essere eletta, ha parlato soltanto di "impegno per un progetto in cui crede". Infine, potrebbe essere eletta in Sicilia l'ex showgirl, candidata nel collegio di Bagheria alle spalle del leader. Romano, infatti, è candidato anche nel collegio uninominale di Monreale, quindi non è detto che la Carlucci non conquisti da Bagheria un seggio a Montecitorio.