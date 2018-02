girato da un giovane avventore in un ristorante di Kishiwada, nella Prefettura di Osaka, in Giappone.accompagnata da un mollusco che, come si evince dal filmato diventato subito virale, all'improvviso sembra riprendere vita.è che i movimenti nel piatto siano dovuti ad una reazione dei nervi del crostaceo non rimossi correttamente durante la preparazione.