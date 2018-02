è l’ennesima mortificazione per il Pd siciliano e la sua gente. Il suo nome era stato letto da Lorenzo Guerini ed approvato dalla direzione nazionale. Quantomeno, adesso, chiedano scusa alla Sicilia", ha scritto in una nota

Fabio Teresi, a nome dei partigiani Dem.

“Questi episodi - prosegue - dimostrano la giustezza delle nostre affermazioni e la serietà della nostra battaglia. Sono la rappresentazione plastica di ciò che intendiamo quando diciamo che i vertici renziani stanno snaturando il profilo del Pd certificando il trasformismo come elemento principale di selezione della classe dirigente. Continueremo a batterci affinché questo processo si fermi, a cominciare dalla nostra kermesse del 25 febbraio".

Il primo cittadino del paese delle Madonie è stato candidato alle scorse Regionali nella lista di Fabrizio Micari, di cui big sponsor era Leoluca Orlando, ma nonostante il grande numero di preferenze ottenute non è stato eletto perché la lista non ha superato la soglia di sbarramento. Un bottino di voti importante, quindi, per il centrodestra.Sulla mia coerenza e sulla coesione del territorio la mia storia parla chiaro. Negli ultimi anni, per un ragionamento condiviso con il territorio ho votato e fatto votare il centro sinistra, oggi quel percorso si è interrotto. Non ho ancora preso nessuna tessera di partito ma chi mi conosce sa bene che sono sempre stato e sono ancora vicino all’Udc".: "La foto è stata scattata alla manifestazione di Bagheria organizzata da Fratelli d'Italia. Ma ci tengo a precisare che Giuseppe Ferrarello, con una scelta che non è stata nemmeno indolore, ha scelto di tornare in quello che era il suo mondo di appartenenza, l'Udc. Una scelta di cui sono molto contenta perché una persona come Ferrarello è un patrimonio per la nostra coalizione: il suo lavoro sul territorio parla da sé, è stimato da cittadini e dagli amministratori locali della zona".