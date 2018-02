questa mattina in un incidente avvenuto sul posto di lavoro, in una ditta a Villabate, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava lavorando sul tetto di una azienda che produce detersivi, quando per cause ancora da accertare è precipitato al suolo.L'incidente è avvenuto in via Z10. I carabinieri stanno sentendo il titolare della ditta e gli operai che si trovano in azienda. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.