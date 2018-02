Ora, quelli della lista “Insieme” devono sbracciarsi per arrivare a quel 3 per cento che potrebbe portare in Parlamento qualche loro rappresentante. Di certo non sarà facile. E i sondaggi, finché è stato possibile pubblicarli, piazzavano la lista alleata del Pd - cespugli li chiamavano ai tempi della Quercia - assai lontano dall'obiettivo.. L'ex premier non metterà la croce sul Pd di Matteo Renzi ma resterà nell'alveo della coalizione di centrosinistra. La lista scelta dal Professore è quella promossa a livello nazionale dai Verdi di, dal Psi die dai prodiani di. Se supererà l'1 per cento, i suoi voti andranno a distribuirsi agli altri partiti della coalizione che supereranno il 3. Se raggiungerà quota 3 potrà eleggere propri deputati e senatori.Al Senato – Sicilia occidentale, il capolista è il verde di lungo corso. In Sicilia orientale capolista per Palazzo Madama Maria Grazia Leone, anche lei verde. Nei sei collegi della Camera i capilista sono l'ex grillina ora in quota Verdi Claudia Mannino (Palermo), il segretario del Psi siciliano Nino Oddo (Palermo-Marsala), l'agronomo Piero Lo Nigro (Gela, Agrigento, Mazara), ex consigliere comunale di Gela espresso dal Psi, la prodiana Rosaria Maria Rucci (Messina), Mariella Bonanno (Catania) in quota Psi e il verde siracusano Giuseppe Patti (Siracusa e Ragusa).alla Camera in rappresentanza dell'intera coalizione del centrosinistra. Il posto spettava a, che ha rinunciato. In quel collegio, Mazara-Sciacca, corre in quota Insieme il professore, ex sindaco di Santa Margherita Belice.Il progetto in origine doveva contare anche su, che si è tirato fuori, e, si sperava, anche su, che ha preferito presentare una sua lista a parte. “Un'area socialista, ambientalista, europeista in Parlamento è sotto-rappresentata – dice Oddo -. Mentre nel resto d'Europa verdi e socialisti hanno una rappresentanza consistente, in Itala non è così. Il tentativo nostro è quello di dare voce a quest'area culturale. Abbiamo scontato la poca visibilità mediatica ma l'arrivo di Prodi colma una lacuna”.“Il punto programmatico principe da far valere ai tavoli romani è indubbiamente quello delle bonifiche dell'area del petrolchimico industriale – dice il siracusano Patti -. Che ha sofferto un'emorragia enorme di posti e che con l'avvio delle bonifiche, investendo un miliardo già stanziato dallo Stato e accantonato dalla imprese facendo valere il principio del chi inquina paga, può portare 25mila posti di lavoro. Oltre che salvaguardare la salute dei cittadini”.c'è l'asticella del 3 per cento. Basterà il like di Romano Prodi per riuscire a superarla?