- "Eravamo convinti che in Sicilia le emergenze fossero quella della crisi idrica e dei rifiuti, invece ci accorgiamo che per Forza Italia la cosa più urgente da fare è abolire la doppia preferenza di genere alle elezioni amministrative". Lo dice Giuseppe Lupo capo gruppo Pd all'Ars. Domani, infatti, all'ordine del giorno dei lavori della commissione Affari istituzionali c'è proprio la discussione della proposta di "modifica delle norme in materia di doppia preferenza di genere". "Rimaniamo stupiti di fronte a questa forzatura da parte della maggioranza che sostiene il governo Musumeci. La doppia preferenza di genere ha rappresentato per la Sicilia una conquista di civiltà e modernità in materia elettorale - aggiunge Lupo - ci opporremo alla proposta di modifica di questa norma e ci auguriamo che il presidente Musumeci non voglia fare passare il segnale che la priorità del suo governo è ostacolare l'accesso delle donne nelle istituzioni e nelle amministrazioni locali". (ANSA).