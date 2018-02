Un post di oggi. Poche e coraggiose parole: "Colpito ma non affondato. Pronto a ricominciare, con qualche cautela, la nostra battaglia insieme"., come scrive lui, ma non 'affondato', da un malore non lieve, nel corso della sua stressante campagna elettorale, combattuta sotto le insegne di M5S in un collegio uninominale. In queste ore, la sua pagina è sommersa da messaggi di auguri., di salite verso il 4 marzo, di stanchezza, di fibrillazioni. Forse, troppo spesso, nella foga delle contrapposizioni, dimentichiamo che, sotto le bandiere, ci sono anche tante persone appassionate e impegnate. Una qualità traversale. Persone sottoposte al martellamento di un'ansia non indifferente.e il nostro più forte incoraggiamento.