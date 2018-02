Montalbano, matrimonio con imprevisto

del commissario Montalbano non stavano più nella pelle. Le anticipazioni fotografiche del nuovo episodio dal titolo “Amore” in onda stasera su RaiUno mostravano il poliziotto più amato della tv pronto ad impalmare l’eterna fidanzata Livia sulla spiaggia davanti alla sua villa di Punta Secca.era solo un “incubo”. A inizio puntata l’attore Luca Zingaretti, che presta il volto al personaggio partorito dalla penna di Andrea Camilleri, viene svegliato da una telefonata di Catarella che lo avvisa che sono tutti sulla playa ad attenderlo.e si ritrova davanti ad un altare allestito in riva al mare. C’è tempo per una ramanzina: “Ma che fa commissario…mi arriva in ritardo il giorno del matrimonio?”. Livia ha particolarmente fretta di dire sì al suo Salvo e commenta: “E’ il giorno più bello della mia vita, non me lo rovinare”.che stoppa la cerimonia pronunciando la tanto vituperata frase “Questo matrimonio non s’ha da fare” e confessando di avere una tresca con Livia. “La vitti prima io”, sentenzia il latin lover del commissariato di Vigata. Per fortuna si tratta solo di un sogno, o meglio di un incubo. Certo è che anche questa volta Montalbano è riuscito a sfuggire alle nozze.