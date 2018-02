PALERMO- "È un gesto di una barbarie inaudita. Solo una mente criminale o malata può avere fatto una cosa del genere. Non si può accettare che vengano uccisi degli animali indifesi" .Vittorio Sgarbi, assessore regionale dei Beni culturali, commenta così l'avvelenamento di oltre 40 cani a Sciacca, in provincia di Agrigento: "Come non si può accettare il fatto che una città come Sciacca non abbia un canile: - aggiunge - io credo che la Regione stessa abbia il compito di assumersi questa responsabilità mettendo a disposizione le relative somme. Mi auguro, infine, che le forze dell'ordine possano presto risalire all'autore o agli autori di questo gesto criminale".

attraverso Sciacca programmato nella quinta tappa della corsa ciclistica". E' quanto chiede, dopo la strage di cani avvenuta nel paese dell'Agrigetino, la presidente nazionale dell'Ente nazionale protezione animali (Enpa) Carla Rocchi al direttore del Giro Mario Vegni. "Un gesto di grande e profonda sensibilità che - spiega Rocchi - sarebbe apprezzato dalla stragrande maggioranza degli italiani". La richiesta di Enpa, che ieri è intervenuta sul luogo del massacro con i volontari di Catania e Adrano (Catania) in collaborazione con la Sezione di Agrigento, nasce dall'"indifferenza finora ostentata dal Comune alle richieste dell'associazione di contrastare l'emergenza randagismo con misure di prevenzione e di contrasto che, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, garantiscano la tutela degli animali". "Tale indifferenza - aggiunge l'Enpa - "è alla base dei ripetuti avvelenamenti verificatisi in passato sul territorio comunale di Sciacca e della strage di questi giorni, costata la vita a una quarantina di animali". "Purtroppo - sottolinea l'associazione - neanche il massacro sembra avere indotto le autorità a un cambio di passo poiché, nulla di certo è dato sapere né sulla bonifica dei luoghi né sul recupero dei cani sopravvissuti. Nulla, insomma, sembra scuotere il Comune dal torpore". "In attesa che la magistratura accerti le responsabilità penali dell'accaduto e che gli elettori facciano valere quelle politiche - dice Rocchi - chiediamo a una manifestazione sportiva tanto prestigiosa e amata, come appunto il Giro d'Italia, di farsi portatrice di un messaggio di civiltà e di contribuire alla protezione di tantissimi animali che, purtroppo, sono vittime delle croniche inadempienze delle nostre istituzioni".(ANSA).