Avvenimenti previsti per lunedì 19 febbraio in Sicilia.

1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza del processo per la morte di Nicole Di Pietro, la piccola deceduta il 12 febbraio 2015 poco dopo la nascita nella Clinica Gibiino, mentre era in corso il trasferimento in ambulanza in un ospedale di Ragusa. In programma la deposizione del medico legale Giuseppe Ragazzi, che ha eseguito l'autopsia.

2) PALERMO - Hotel San Paolo Palace, via Messina Marine 91, ore 09:30 8/o congresso provinciale del Siulp, Sindacato Italiano unitario lavoratori Polizia, su "Società e sicurezza tra percentuale e realtà... per un futuro migliore". Previsti gli interventi, tra gli altri, di Pietro Grasso, Presidente del Senato della Repubblica, Nello Musumeci, presidente regione Sicilia, il sindaco Leoluca Orlando e l'Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice.

3) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 10:00 La Cisl presenta ai candidati locali delle elezioni del 4 marzo la sua 'Agenda' con le proposte su lavoro, welfare, investimenti sul territorio ed Europa.

4) PALERMO - sede dell'Assessorato regionale all'Economia, in via Notarbartolo 17, ore 11:30 48esimo numero del Report Sicilia dal titolo "Si riprende a camminare, ma serve correre". Il rapporto previsionale sull'economia dell'Isola, realizzato da Diste Consulting per la Fondazione Curella, sarà presentato da Pietro Busetta, e Alessandro La Monica. Conclude il vice presidente della Regione e assessore all'Economia Gaetano Armao.

5) PALERMO - Cna Sicilia, via Francesco Crispi 72, ore 11:30 Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Confesercenti illustrano i dettagli sulla panificazione in Sicilia.

6) PALERMO - Policlinico universitario, ore 12:00 Il Rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari e il Commissario del Policlinico, Fabrizio De Nicola, insieme ai vertici accademici e aziendali incontrano la stampa per presentare i recenti risultati della realizzazione del piano delle assunzioni e delle nuove attivazioni.

7) PALERMO - sala convegni "Lanza" dell'Orto Botanico, Via Lincoln 2, ore 15:30 Presentazione del volume "I diritti delle persone con fragilità" di Salvatore Migliore, curato dal Coordinamento H con il supporto del CeSVoP.

8) CATANIA - Scuola Superiore, Via Valdisavoia 9, ore 18:00 Incontro con l'imprenditore e filantropo Eugenio Benedetti, presidente della Società italiana di beneficenza.

9) CATANIA - Collegio d'Aragona, ore 19:00 Confronto tra candidati organizzato dalla Compagnia delle Opere della Sicilia Orientale. Partecipano Giuseppe Berretta (Pd), Roberto Lagalla (Noi con l'Italia) e Nunzia Catalfo (M5S).

10) CATANIA - Municipio, ore 19:00 Seduta di consiglio comunale con all'ordine del giorno, tra l'altro, la verifica di quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza alle attività produttive e terziarie e la determinazione del prezzo di cessione; l'approvazione dell'elenco degli immobili di proprietà comunale suscettibili di dismissione e valorizzazione per il 2018 ed il triennio 2018-2020.

11) PALERMO - Supercineclub del Rouge et Noir, ore 21:00 Proiezione del film "Bande à part", diretto da Jean-Luc Godard, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alla 20:30 si terrà la presentazione di Gian Mauro Costa ed Eric Biagi. (ANSA)