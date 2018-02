Sicindustria ha inviato una nota con gli auguri di buon lavoro ai nuovi direttori regionali. La nota contiene anche il documento con le proposte per lo sviluppo della Sicilia, documento che l'associazione industriali ha redatto e ha già presentato al governo e all'Ars. Tra le proposte in primo piano quelle per una burocrazia più semplice e veloce per assicurare la crescita economica della Sicilia. "Le imprese troppo spesso hanno subìto ritardi nonostante la legge disciplini con puntualità e precisione i casi di inerzia: la norma infatti prevede espressamente l'intervento sostitutivo dei dirigenti generali - si legge nella nota - . Chiederemo l'esecuzione delle procedure e vigileremo sull'applicazione delle norme e dei regolamenti perché siamo coscienti della funzione primaria che riveste l'amministrazione regionale per lo sviluppo economico". (ANSA).