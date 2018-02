Gli accertamenti hanno consentito di scovare un bar e un circolo ricreativo, completamente abusivo.

Il primo era un chiosco, collocato nei pressi di una strada, era sorto in totale assenza di autorizzazioni. Il gestore è stato denunciato per invasioni di terreni ed abusivismo edilizio.

ll'interno dei padiglioni dello Zen 2, è stato invece scovato un circolo privato, anch'esso senza alcun tipo di permessi. In questo caso, è risultato anche il furto di energia elettrica. Anche per questo gestore, è scattato il deferimento per gli stessi reati e per furto aggravato.