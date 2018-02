MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - Rifornisce di carburante la propria auto in un distributore di via Marsala, a Mazara del Vallo, si rifiuta di pagare, aggredisce il benzinaio ferendolo al volto, minaccia con un coltello la vittima e alcuni passanti e dopo essersi dileguato va in un bar e incontra degli amici come se nulla fosse accaduto.Identificato dai carabinieri però è stato arrestato. In manette è finito Diego Addolorato, mazarese di 39 anni, che in attesa dell'udienza di convalida è stato trasferito nel carcere di Trapani. Gli vengono contestate le accuse di rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.Quando è stato rintracciato, anche grazie alla segnalazione di alcuni testimoni della rapina e alle riprese di alcuni sistemi di videosorveglianza, Addolorato era in stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza e ha rivolto ai carabinieri minacce e insulti. Per la vittima si sono rese necessarie le cure dei sanitari dell'ospedale. (ANSA).