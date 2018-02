Ritengo che chiedere di abrogare la doppia preferenza, la cui applicazione ha già fatto aumentare la presenza femminile nei consigli comunali siciliani, sia una istanza legislativa non condivisibile, perché, comunque, garantire l’equilibrio di genere rappresenta un miglioramento della qualità della democrazia".

Io stessa ho cominciato la mia avventura politica con la legge sulla doppia preferenza di genere e da donna, moglie e madre ricordo a me stessa che sostenere iniziative di “pari opportunità“ significa rinforzare la civiltà politica, a supporto comunque delle reali competenze e meriti femminili.

Chiedo al mio collega, onorevole Milazzo, di lavorare ad un altro disegno di legge che abbia come unico scopo quello di evitare il controllo del voto senza intaccare i diritti della donna, specialmente in questo periodo in cui Forza Italia – così come il resto dei partiti – ha messo in campo, anche in virtù della normativa nazionale di supporto, un gran numero di candidate donne aspiranti deputati e senatori".

Gli elettori hanno bisogno delle nostre competenze per risollevare la nostra terra; uniamo le forze, perché è questo il compito che oggi siamo chiamati ad assolvere".

