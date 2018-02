. Non ci meravigliamo, anzi, andrà sempre peggio. L'accordo Stato-Regione sull'Iva, firmato a dicembre dall'assessore Marco Falcone, ci farà perdere ulteriori 800 milioni rispetto all'anno scorso. Da Crocetta a Musumeci non è cambiato assolutamente nulla". Così il Movimento 5 stelle all'Ars. "La modifica del decreto attuativo sulla nostra autonomia finanziaria approvata a dicembre dal consiglio dei ministri determinerà un taglio netto dell'Iva attribuita alla Sicilia - aggiunge la nota del M5S - di oltre il 65% e ci farà perdere 800 milioni l'anno, una cifra insostenibile per le casse asfittiche della Regione"., in quanto va contro lo Statuto siciliano. È paradossale, pertanto, che un accordo del genere prevalga sulla Costituzione. Il governo Musumeci deve assolutamente chiedere la nullità di tutti gli atti e ridiscutere quello che riguarda la materia fiscale nei rapporti tra governo centrale e Regione". "Mi stupisce - continua il deputato - che tutto ciò avvenga con un assessore al Bilancio come Gaetano Armao, da sempre fustigatore di Baccei e che adesso replica pedissequamente la stessa strategia del suo predecessore, a danno della Sicilia. Sarebbe il caso che Musumeci non sottovalutasse la questione delle risorse perdute nei rapporti tra Stato e la Regione. Chieda ad Armao il conto economico dei crediti di spettanza costituzionale vantati dalla Sicilia nei confronti dello Stato: rimarrà allibito. Sono somme che potrebbero salvare la Sicilia". (ANSA).