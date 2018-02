Ovvero da quando, venerdì scorso, a Sciacca sono stati ritrovati 25 cani avvelenati in un terreno alla periferia della città. Sui social network si è scatenata una corsa all’odio che ha coinvolto persone di tutta Italia, unite sotto il segno dell’hashtag #sciaccapaesedellavergogna per condannare Sciacca e i suoi cittadini. E tra un’accusa di barbarie e un insulto, c’è anche chi minaccia di morte il sindaco Francesca Valenti o invita al boicottaggio del Giro d’Italia, che dovrebbe passare proprio dalla cittadina nell’agrigentino il prossimo nove di maggio.con accuse che vanno dalla negligenza a quella di aperta complicità con chi ha fatto la strage di venerdì scorso. Valenti viene insultata dagli arrabbiati dei social e invitata a dimettersi con le parole “Dimettiti, lurida m…”. L’accusa più frequente è quella di non avere fatto abbastanza per sterilizzare i cani randagi presenti sul territorio e di non averli accolti in un rifugio comunale che, però, al momento non è presente a Sciacca: “Siete responsabili, i primi responsabili – dice Micaela V. in un commento sulla pagina ufficiale del Comune di Sciacca - dal momento che i cani di nessuno sono i cani del sindaco e non avete fatto niente per non farli nascere e non farli morire!”. Fino alle minacce, apparse lunedì, in cui a Valenti veniva promesso “Piangerai lacrime di sangue” e ci si augurava che i figli del sindaco facessero la stessa fine dei cani avvelenati.per ripulire le strade in vista del passaggio del Giro d’Italia, il prossimo nove maggio. “Non si tratta di un gesto di un folle – scrive una utente Twitter – ma è un piano preciso e voluto per ripulire le strade in vista del passaggio del Giro”. E sulla pagina ufficiale Facebook della manifestazione sono centinaia i messaggi che chiedono la cancellazione della tappa siciliana: “Non è possibile pensare ad un Giro d'Italia con una tappa dove sono state uccise anime innocenti – dice Gennaro L. - credo che per rispetto, perché sono anime di Dio, non dovreste passare da lì”. “Abolite la tappa a Sciacca il 9 maggio e a Caltanissetta il 10,- scrive Chiara M., un’altra utente - per rispetto delle anime che sono state avvelenate e di quelle che saranno uccise prima del vostro passaggio”.Anche in questo caso l’invito è al boicottaggio dell’economia della città: “È un peccato – scrive Laura R. su Twitter – ma magari colpire questa gente e il loro orgoglio siculo proprio dove fa più male (ovvero: il denaro) potrà servire a cambiare le cose”. Altri invitano a “cancellare Sciacca e Agrigento dalle mappe turistiche e mentali”, e fanno volare i numeri: per alcuni i cani uccisi sono 30, per altri 45, per altri ancora 70, fino ad arrivare a 145 animali morti in pochi giorni. Tutta colpa, per Laura N., di un “sud che ha mostrato la sua faccia retrograda”, e di “trogloditi da età della pietra” e assassini, secondo un altro messaggio apparso sul profilo del Comune. Un’altra utente, su Twitter, si lascia andare a sconsolate conclusioni: “Sarò stupida, ma confesso che ieri ho guardato Montalbano con un’altra ottica. Il dialetto siciliano mi è sembrato diverso…”. L’odio social si è staccato dal mondo reale, e va avanti per conto suo.