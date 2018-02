E' la dinamica dell'ennesimo borseggio sugli autobus della città, su un mezzo della linea 243 per la precisione. La vettura dell'Amat si trovava in via Salamone Marino, nella zona del Policlinico, quando è scattato l'allarme e sul posto è stato necessario l'intervento delle volanti.Un fenomeno ancora in escalation quello dei borseggi sui mezzi del trasporto pubblico a Palermo. Risale soltanto a ieri un tentativo di furto a una ragazza, poi andato in fumo, ma sfociato addirittura in rapina e in violenza sessuale.i due l'hanno palpeggiata e le hanno portato via il cellulare. Poi l'allarme e l'intervento degli agenti, che hanno arrestato i due, un 33enne ed un 31enne.