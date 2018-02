In arrivo un'ondata di gelo. Dal fine settimana sull'Europa centro-orientale irrompe un blocco di aria di origine siberiana che porterà un crollo delle temperature, il fenomeno potrà interessare anche l'Italia, Isole comprese, a partire da domenica prossima, in particolare le regioni settentrionali. Sono le previsioni del Centro Epson Meteo. Ci saranno "nevicate sparse e temperature anche inferiori agli 0 gradi a Varsavia, Berlino, Budapest, Praga, Vienna, Parigi", spiegano i metereologi. E' probabile che "l'avanguardia di questa massa d'aria gelida tra la fine di domenica e gli inizi della prossima settimana riesca a raggiungere anche il nostro Paese, portando così un ulteriore brusco abbassamento delle temperature accompagnato da nevicate che si spingeranno fino in pianura e lungo le coste".In Italia domani ci sarà prevalenza di bel tempo al Nordovest e nubi più o meno compatte nel resto del Paese con piogge sparse su Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sud e Isole. Da giovedì la situazione peggiora con nuvole su tutta Italia e temperature massime in calo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. "Fino a domenica - proseguono i metereologi - ci saranno nuvole e piogge sparse su gran parte d'Italia su cui continueranno ad affluire correnti fredde di origine polare. Porteranno anche nevicate fino a bassa quota sui rilievi del Nord, con probabili sconfinamenti anche in Valpadana". (ANSA)