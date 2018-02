a causa di un incendio scoppiato in una sala dove si trovano le pompe di un acquario decorativo dello scalo. Le autorità aeroportuali hanno riferito che centinaia di passeggeri sono stati evacuati e che non ci sono feriti. Dieci voli in partenza hanno subito ritardi, mentre sei in arrivo sono stati dirottati sull'aeroporto di Catania. Quando lo scalo ha riaperto, gli aerei deviati hanno fatto ritorno a Malta. L'aeroporto internazionale di Malta è l'unico dell'isola.